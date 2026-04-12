Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi il suo minimo mensile, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che si attesta a 0,101 euro per kilowattora (101,19 euro per megawattora). Si tratta di un valore di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, registrato il 12 aprile 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 12 Aprile 2026, un valore di 0,101 €kWh (101,19 €MWh). Questo dato rappresenta il minimo degli ultimi 30 giorni e segna un calo significativo rispetto a ieri (-16,3%). Anche rispetto alle medie settimanali e mensili, il prezzo risulta in netta diminuzione: -15,6% rispetto alla media degli ultimi 7 giorni e -25,5% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. Questa tendenza ribassista del PUN si riflette direttamente sulle offerte del mercato libero, dove i fornitori possono proporre tariffe più competitive rispetto ai periodi precedenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai minimi del mese: PUN scende a 0,101 €/kWh – 12 Aprile 2026

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