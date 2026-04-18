Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi, 18 aprile 2026, il suo livello più basso del mese, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) attestato a 0,089 euro per kilowattora, equivalenti a 89,39 euro per megawattora. Questa cifra rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia e si colloca ai minimi di aprile 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 18 Aprile 2026, un valore di 0,089 €kWh (89,39 €MWh). Si tratta del livello più basso degli ultimi 30 giorni, segnando un calo del 17,4% rispetto a ieri e una diminuzione del 27,4% rispetto alla media settimanale. Anche rispetto alla media mensile, il calo è marcato: -32,8%. Questo dato rappresenta una notizia positiva per chi acquista energia nel mercato libero, dove il prezzo segue da vicino l’andamento del PUN. Tuttavia, è importante ricordare che il prezzo finale in bolletta include anche tasse, oneri di sistema e costi di commercializzazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai minimi del mese: PUN scende a 0,089 €/kWh – 18 Aprile 2026

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