Nelle ore centrali della giornata, il prezzo dell'energia in Italia, noto come PUN, si attesta a 0,0826 euro per chilowattora, raggiungendo anche valori pari a zero tra le 11:00 e le 15:00. Questa dinamica è influenzata dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, che sposta i consumi verso le ore diurne più centrali. La fluttuazione dei prezzi riflette la maggiore disponibilità di energia pulita in quel periodo.

? Cosa sapere Il PUN in Italia scende a 0,0826 €kWh con picchi nulli tra le 11:00 e le 15:00.. La produzione da fonti rinnovabili sposta i consumi verso le ore centrali della giornata.. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia ha toccato oggi, 01 maggio 2026, quota 0,0826 €kWh, segnando un ulteriore calo rispetto ai valori di fine aprile che si attestavano intorno a 0,128 €kWh. La fluttuazione del mercato elettrico nazionale mostra una dinamica che premia chi sa leggere le ore del giorno. Analizzando i dati relativi alla giornata di ieri, 30 aprile 2026, emerge un divario netto tra le fasce orarie: il costo è precipitato fino a 0,0000 €kWh nella finestra centrale tra le 11:00 e le 15:00, mentre la sera ha un balzo verso i picchi massimi di 0,1494 €kWh alle ore 23:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia a zero nelle ore centrali: il PUN scende a 0,0826 €/kWh

Notizie correlate

Energia elettrica ai minimi del mese: PUN scende a 0,083 €/kWh – 1 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Energia elettrica ai minimi del mese: PUN scende a 0,101 €/kWh – 12 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Elettricità, prezzi a zero il 1° maggio per sei ore; Bruxelles cincischia sui prezzi dell’energia; Energia, sul Garda nasce zero spread: bollette al prezzo all’ingrosso per le famiglie in difficoltà; Caro energia e sconto carburanti/ Perché dire no può avere senso.

Bolletta a zero in Italia: è davvero possibile?L’obiettivo realistico è ridurre drasticamente i costi, fino al -90%, più che annullarli del tutto. L’idea di una bolletta a zero affascina molti italiani: in fondo, arrivare a fine mese senza dover ... facile.it

Energia elettrica a zero euro per sei ore il primo Maggio: perché e cosa è successoL'energia elettrica per la giornata di oggi, primo maggio, è zero euro. Lo sarà almeno per sei ore consecutive: dalle 11 alle 17. Questo perché il Prezzo Unico Nazionale dell’energia di oggi è nullo ... ilmessaggero.it

Ingegneri in Borsa. . Questo confronto sul prezzo dell'energia non ha senso! Autore: Tommaso Bortoletto Responsabile editoriale e coordinamento: Mattia Mancuso A cura di: Antonino Giacobbe Vuoi OTTENERE GRATIS il nostro e-book su come si analizza - facebook.com facebook

#Documentario | "L’energia della creazione" di Giacomo Gatti Stasera #1maggio in seconda serata su #Tv2000 Canale 28 dtt 157 Sky Un viaggio attraverso ventidue realtà esemplari per esplorare come il lavoro umano possa trasformarsi in un atto x.com