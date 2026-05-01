Empoli la vittoria sull' Avellino 1-0 è ossigeno

L’Empoli ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Avellino nella penultima giornata del campionato di serie B. La partita si è giocata allo stadio “Castellani” e ha permesso alla squadra toscana di salire al quattordicesimo posto in classifica, con 40 punti. Con questa vittoria, l’Empoli ha aumentato il vantaggio di un punto sull’Entella, che si trova nella zona-playout.

Empoli, 1° maggio 2026 – Ossigeno per l’ Empoli, capace di superare 1-0 l’Avellino al “Castellani”, nella penultima giornata del campionato di serie B: azzurri che salgono al quattordicesimo posto della classifica con 40 punti, una lunghezza di vantaggio sull’ Entella, ergo sulla zona-playout. Gli uomini allenati da Caserta si giocheranno la salvezza all’ultimo turno, in casa di un Monza a pezzi, vista la sconfitta, 3-2, rimediata a Mantova. Primo tempo non bello, carico di tensione emotiva: in ballo, salvezza da una parte, playoff dall’altra. Al 10’ Enrici, nel tentativo di anticipare Shpendi, rischia l’autogol: il pallone finisce in angolo. Sugli sviluppi del corner, ci provano Magnino e Guarino (conclusioni murate), poi Yepes appena dentro l’area, con deviazione sul fondo da parte di Fontanarosa, ben appostato sul secondo palo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, la vittoria sull'Avellino (1-0) è ossigeno ( VIDEO SFOGO ) AVELLINO – EMPOLI 0-3 || ASFALTATI! CAMBIA TUTTO #DIONISMO Notizie correlate LIVE/ Empoli-Avellino, la partitaTempo di lettura: 2 minuti Allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si gioca una sfida che vale molto più di tre punti. Pronostico Empoli-Avellino: la salvezza all’ultima giornataEmpoli-Avellino è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Consiglio comunale di Empoli, la prossima seduta sarà giovedì 30 aprile 2026; Classifica pessima e calendario da brividi: Empoli, incubo doppia retrocessione. Come negli anni 80...; Il Venezia ruggisce al Penzo: Empoli ko 2-0, la Serie A ora è a un passo; Serie B: almeno per oggi il Venezia non può festeggiare la promozione in A. Empoli, la vittoria sull'Avellino (1-0) è ossigenoGli azzurri s'impongono al Castellani grazie a un colpo di testa vincente di Lovato, ma la salvezza è ancora tutta da conquistare ... lanazione.it Serie B, Empoli: vittoria che avvicina alla salvezza. Carrarese, che peccatoL’Empoli vince e compie una passo molto importante per la permanenza in B. La Carrarese pareggia in casa e tiene viva una timida speranza per centrare i playoff. Empoli, che vittoria! La squadra di Ca ... msn.com A Empoli sindacati, cittadini, associazioni e la lunga bandiera della pace per le strade. Rossi (Cgil): "Il Primo Maggio è impegno per un futuro più giusto". Castelfiorentino dedica la giornata all'operaio morto mercoledì sul lavoro - facebook.com facebook 1.Jacopo da Empoli (30 April 1551 – 30 September 1640) was an Italian painter.emmaus felice 2.Jacopo da Empoli (30 April 1551 – 30 September 1640) was an Italian painter.Deposition.pas x.com