Nella trentasettesima giornata di Serie B, si gioca la sfida tra Empoli e Avellino. La partita rappresenta l’ultima chance per l’Empoli di evitare i playout, con il tecnico che ha affermato di essere consapevole dell’importanza dell’incontro. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con formazioni che si preparano ad affrontarsi in un match decisivo per la classifica.

Empoli-Avellino è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Fabio Caserta, tecnico dell’Empoli, sa benissimo che questa è l’ultima occasione per vincere e sperare di uscire direttamente dalla zona playout. Non è semplice contro l’Avellino di Ballardini, una squadra che sogna i playoff. (Profilo Instagram Empoli) – Ilveggente.it Certo, gli ospiti sanno benissimo che giocare la post season sarebbe qualcosa in più, ma di possibilità poi di salire ce ne sarebbero poche, perché tra Palermo in primis, e poi tra una tra Frosinone e Monza, il compito è complicato.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Empoli-Avellino: la salvezza all’ultima giornata

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