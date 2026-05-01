Empoli ferma i lupi ma il sogno playoff è ancora vivo Ultima chiamata | arriva il Modena

Nel campionato di calcio, l'Empoli ha ottenuto una vittoria contro i Lupi, mantenendo vivo il sogno di qualificarsi ai playoff. Durante la partita, un portiere ha parato due rigori allo stesso avversario in appena due minuti, un episodio raro nel calcio che si verifica circa ogni dieci anni. Nel frattempo, l'Avellino ha concluso la partita con una sconfitta, nonostante l'eccezionale intervento del portiere. Ora si attende l’incontro con il Modena, prossimo avversario.

Il calcio sa essere beffardo. Daffara para due rigori allo stesso avversario nel giro di due minuti — impresa che capita una volta ogni decennio — e l'Avellino perde lo stesso. Lovato segna di testa su punizione al 58', il portiere biancoverde compie il doppio miracolo al 70' e al 72', Pandolfi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Trento a Napoli: l’ultima chiamata per il sogno playoff? Cosa sapere Dolomiti Energia Trentino sfida Napoli domani per l'ottavo posto in classifica. Playoff Superlega: Milano e Modena all’ultima chiamata, Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quartiQuarti di finale, quarto episodio: dopo i verdetti già emessi, i riflettori si accendono sulle due Gara 4 dei quarti di finale dei play-off di...