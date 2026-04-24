Domani, la Dolomiti Energia Trentino affronta Napoli in una partita decisiva per la corsa ai playoff. La squadra deve recuperare punti in vista delle ultime tre gare del campionato, che potrebbero determinare la qualificazione alla postseason. La sfida si gioca in un momento chiave, con entrambe le squadre impegnate a migliorare la propria posizione in classifica. Le prossime partite saranno decisive per gli obiettivi stagionali.

? Cosa sapere Dolomiti Energia Trentino sfida Napoli domani per l'ottavo posto in classifica.. Restano tre partite per recuperare i punti necessari alla zona playoff.. La Dolomiti Energia Trentino affronta domani la trasferta a Napoli in una sfida che rappresenta un bivio decisivo per le ambizioni post-season della squadra, con sole tre partite rimaste per tentare l’inseguimento dell’ottavo posto. Il gruppo di Trento si trova in una fase di classifica estremamente movimentata, dove pochi punti separano le formazioni dalla zona playoff. Dopo i risultati non soddisfacenti ottenuti nell’ultimo scontro contro Reggio Emilia, i bianconeri devono resettare completamente il proprio approccio per evitare di perdere ogni possibilità di accesso alla fase finale del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento a Napoli: l’ultima chiamata per il sogno playoff

Basket - Varese, per i play off servono 4 vittorie

Notizie correlate

SuperLega, ultima chiamata: Trento, Modena e Piacenza si giocano il terzo posto nella notte dell’ultima giornataLa ventiduesima e ultima giornata di regular season di SuperLega si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20.

Leggi anche: Serie D. Cittadella, a Vimercate ultima chiamata playoff

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: A fine stagione le strade tra la Dolomiti Energia Trentino e Massimo Cancellieri si separeranno; Milano-Napoli 125-97, Repesa: Testa a Trento; L'OTTOVOLANTE DI BM: Burnell show, Brescia colpisce: Napoli e Trieste salgono, Trento e Sassari frenano - di Eugenio Petrillo; Contro Napoli comincia la volata dell’Olimpia verso i playoff.

Napoli-Trento, Dusmet: Ci aspetta una gara importanteGuerri Napoli (9-16) vs Dolomiti Energia Trentino (10-15) 28° giornata di LBA Unipol | Alcott Arena, Napoli Sabato 25 aprile 2026 | ore 19.30 | LBATV, Sky ... basketinside.com

Napoli-Trento streaming live: dove vedere il basket in diretta tv gratisScopri dove guardare la partita Napoli-Trento in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it

Al Trento Film Festival Horst Eberhofer firma "Sulle tracce dell'orso". Il fotografo ha seguito i plantigradi per 2 anni nel Parco Nazionale Adamello Brenta. Video. https://www.ladige.it/video/al-trento-film-festival-horst-eberhofer-firma-sulle-tracce-dell-orso-1.4349 - facebook.com facebook

Truffa ad un'anziana, i carabinieri di Trento hanno arrestato un uomo che le aveva sottratto con l'inganno 8mila euro x.com