Nel campionato di Superlega maschile, Milano e Modena si preparano a disputare le ultime sfide dei quarti di finale, mentre Verona e Piacenza cercano di chiudere le rispettive serie. Sono in arrivo le gare decisive, chiamate a determinare le squadre che accederanno alle semifinali. Le partite di Gara 4 rappresentano l’ultimo ostacolo prima di definire il quadro delle prossime fase del torneo.

Quarti di finale, quarto episodio: dopo i verdetti già emessi, i riflettori si accendono sulle due Gara 4 dei quarti di finale dei play-off di Superlega maschile, decisive per completare il quadro delle semifinali. Perugia e Civitanova hanno già staccato il pass, eliminando rispettivamente Monza e Trento, mentre restano ancora aperte le serie tra Piacenza e Modena e tra Verona e Milano, entrambe sul 2-1. La prima sfida in ordine cronologico è quella tra Allianz Milano e Rana Verona, in programma sabato 21 marzo alle 20.30 all’Allianz Cloud. Una serie che fin qui ha regalato grande equilibrio e continui ribaltamenti di fronte. Verona aveva iniziato con autorità, imponendosi 3-0 in Gara 1, ma Milano ha saputo reagire portando gli scaligeri al tie-break sia in Gara 2 che in Gara 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Playoff Superlega: Milano e Modena all’ultima chiamata, Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quarti

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