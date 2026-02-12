La Juve Stabia ottiene una vittoria importante in trasferta contro l’Empoli. La squadra di Castellammare supera gli avversari in rimonta e porta a casa un successo per 2-1. Dopo aver subito il gol iniziale, le Vespe reagiscono e trovano il pareggio, poi si aggiudicano i tre punti nel finale. Una prestazione di carattere che dimostra la crescita della squadra.

"> La Juve Stabia in Crescita: Vittoria Cruciale a Empoli. La Juve Stabia continua a dimostrare il proprio valore, conquistando una vittoria fondamentale contro l’Empoli. Nel match andato in scena al “Castellani”, le vespe hanno ribaltato l’iniziale svantaggio, chiudendo il match sul punteggio di 1-2. Dopo questa vittoria, la squadra di Castellammare di Stabia ha raggiunto i 38 punti in classifica, mantenendo un margine di 14 punti sopra la zona playout. Un risultato che offre grande serenità e fiducia per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Juve Stabia supera l’Empoli in rimonta: successo al “Castellani” per 1-2.

Approfondimenti su Juve Stabia Empoli

L’Empoli parte bene e segna il primo gol, ma nel secondo tempo si spegne.

La Juve Stabia conquista una vittoria importante contro l’Empoli, imponendosi 2-0 a Castellammare di Stabia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Juve Stabia Empoli il gol di Carissoni

Ultime notizie su Juve Stabia Empoli

Argomenti discussi: Empoli-Juve Stabia 1-2: colpo grosso dei gialloblù, ora sesti in classifica; Doumbia ribalta il Frosinone: il big match di Serie B va al Venezia. Il Palermo supera l'Empoli; Empoli-Juve Stabia 1-2: tabellino, cronaca e gol | Serie B 24ª giornata; Serie B: Frosinone spietato ad Avellino, sale al secondo posto. Monza fermato a Bolzano.

La Juve Stabia supera l’Empoli in rimonta: successo al Castellani per 1-2.La Juve Stabia continua a dimostrare il proprio valore, conquistando una vittoria fondamentale contro l’Empoli. Nel match andato in scena al Castellani, le vespe hanno ribaltato l’iniziale svantaggi ... napolipiu.com

Serata buia per l’Empoli che viene punto e punito dalla Juve Stabia. Perdiamo 2-1 al Castellani. Cosi non va!!!La diretta Live della gara Empoli-Juve Stabia, in programma alle ore 20 allo Stadio Castellani per la 24a giornata di Serie B ... pianetaempoli.it

| Press Conference di Giuseppe Leone post #EmpoliJuveStabia https://youtu.be/MlmbLjLHqn0si=DiZ_RhSvx7rfGing #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com facebook

La partita di Gol assist la Juve Stabia l’Empoli 1-2 #EmpoliJuveStabia #SerieBKT #DAZN x.com