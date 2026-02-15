L' Empoli non sa più vincere | 1-1 con la Reggiana al Castellani

L’Empoli ha pareggiato 1-1 con la Reggiana al “Castellani” perché non riesce più a conquistare una vittoria. La squadra di Corsi si ferma da diverse partite, e questa volta ha rimontato il gol iniziale degli ospiti senza riuscire a siglare il gol decisivo. Durante il match, i giocatori hanno cercato con insistenza di trovare la rete, ma senza successo.

Empoli, 15 febbraio 2026 – L' Empoli non sa più vincere. Anche contro la Reggiana al "Castellani", nella venticinquesima giornata del campionato di serie B, la squadra del presidente Corsi non va più in là del pari: 1-1 in rimonta, alla fine. Empoli che sale a 29 punti in graduatoria, Reggiana che si pone a 25. Sei gare senza vittorie per gli uomini di Dionisi, - 8 dall'ottavo posto e + 4 sulla zona-playout. Empoli senza Ghion, Moruzzi e Pellegri. Dionisi schiera Nasti al fianco di Shpendi. Elia, recuperato, parte tra gli undici. Panchina, invece, per Guarino con Curto titolare e Lovato spostato in mezzo.