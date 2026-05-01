empoli avellino le probabili formazioni

Al stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si gioca una sfida tra Empoli e Avellino, due squadre con obiettivi diversi. L’Avellino viene da una serie di risultati positivi e cerca di avvicinarsi ai playoff, mentre l’Empoli lotta per mantenere la categoria in una fase delicata della stagione. La partita, che dura circa tre minuti di lettura, rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Al stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” va in scena una partita che pesa come un bivio: da una parte l’ Avellino lanciato verso un clamoroso aggancio playoff, dall’altra un Empoli chiamato a difendere la categoria in un finale di stagione complicatissimo. Due obiettivi opposti, una tensione altissima e novanta minuti che possono cambiare tutto. I biancoverdi arrivano all’appuntamento con fiducia e identità ritrovata. Il lavoro di Davide Ballardini ha dato equilibrio e concretezza a una squadra che oggi sa soffrire e colpire nei momenti giusti. L’unica vera novità riguarda la porta: l’assenza di Iannarilli, fermato dall’influenza, spalanca le porte a Daffara.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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