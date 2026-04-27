L'Avellino si prepara per la partita del primo maggio contro l'Empoli, un match che potrebbe decidere le sorti della stagione regolare. La squadra di Davide Ballardini si è ritrovata al Partenio-Lombardi dopo due giorni di riposo, con l'obiettivo di rafforzare le proprie possibilità di raggiungere i playoff. La sfida rappresenta l'ultimo impegno prima della fine della stagione regolare, e il risultato influirà sulla classifica finale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino torna al lavoro con i playoff ancora alla portata. Dopo due giorni di riposo, la squadra di Davide Ballardini si ritrova al Partenio-Lombardi per preparare la sfida del primo maggio contro l’ Empoli, ultimo snodo della stagione regolare. Il contesto è chiaro: gli irpini sono ottavi, ma la classifica resta cortissima. Cesena e Carrarese inseguono da vicino e ogni errore potrebbe risultare fatale. Dall’altra parte ci sarà una formazione in difficoltà, scivolato al quintultimo posto e distante due punti dalla salvezza diretta. I toscani, dopo aver affrontato l’Avellino, chiuderanno contro il Monza, in piena corsa per la promozione, dettaglio che rende il loro cammino ancora più complicato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, destino nelle mani: a Empoli per blindare i playoff

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