L'Avellino di Ballardini ha ripreso gli allenamenti al Partenio in vista della partita contro l'Empoli. La squadra si prepara per una sfida importante, che potrebbe influenzare la corsa ai playoff. La formazione si concentra sulla preparazione tecnica e tattica in vista dell'incontro, che si svolgerà nelle prossime settimane. La sfida rappresenta un momento chiave per le ambizioni della squadra in questa stagione.

? Cosa sapere L'Avellino di Ballardini riprende gli allenamenti al Partenio per la sfida contro l'Empoli.. L'ottava posizione irpina è sotto la pressione di Cesena e Carrarese in classifica.. Lunedì 27 aprile 2026, la squadra di Davide Ballardini riprende gli allenamenti al Partenio-Lombardi per preparare l’imminente sfida fuori casa contro l’Empoli, fissata per il primo maggio. Il clima che si respira tra le strade di Avellino è un misto di concentrazione e attesa palpabile. Dopo due giorni di stacco dal lavoro sul campo, i biancoverdi tornano a correre con un obiettivo preciso: blindare la posizione nei playoff. La classifica attuale non permette distrazioni, poiché la situazione in serie è estremamente serrata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, sfida decisiva a Empoli: Ballardini punta ai playoff

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