Ventura | Quando l'Italia ha perso i Mondiali con la Macedonia ho ricevuto 200 telefonate a mezzanotte

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Ventura ricorda il momento immediatamente dopo la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord, che ha impedito alla squadra di qualificarsi ai Mondiali. A quel punto, ha ricevuto circa 200 telefonate a mezzanotte, raccontando l’episodio come un ricordo vivido di quella serata, quando la Nazionale di Mancini non riuscì a conquistare il passaporto per il torneo mondiale.

Gian Piero Ventura racconta cosa accadde al fischio finale di Italia-Macedonia del Nord, quando la Nazionale di Mancini fallì la qualificazione ai Mondiali come aveva fatto la sua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Claudio Amendola: “Con Antonello Fassari ho perso l’amico più grande. Francesca Neri mi ha insegnato a essere fedele”Claudio Amendola si racconta in un'intervista in cui parla della sua carriera tra cinema e tv, delle poche amicizie nel mondo dello spettacolo e...

Leggi anche: Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale: “Ha ricevuto 200 milioni di dollari”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ventura 8220 Quando l 8217 Italia ha...

Discussioni sull' argomento Come giocherà l'Italia contro l'Irlanda del Nord ai playoff: Gattuso non vuole ripetere gli errori di Ventura e Mancini; Referendum, Ventura: ''Con il sì una giustizia più equa''; Bisceglie domani in campo per la semifinale d’andata di Coppa Italia Dilettanti contro la Boreale. Di Meo: I ragazzi meritano la D. Dammacco: Gremiamo il Ventura; Coppa Italia, semifinale in vista. Al Ventura la gara di andata tra Bisceglie e Boreale.

ventura quando l italiaSimona Ventura e Roberto Sergio commentano il ritorno dell'Italia all'Eurovision: I dirigenti Rai erano terrorizzatiEurovision tra sogni e timori: Ventura e Sergio raccontano il dietro le quinte dei costi e delle scelte italiane. Ricordando i timori della Rai quando l'Italia tornò in gara. libero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.