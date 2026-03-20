Ventura | Quando l'Italia ha perso i Mondiali con la Macedonia ho ricevuto 200 telefonate a mezzanotte

Gian Piero Ventura ricorda il momento immediatamente dopo la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord, che ha impedito alla squadra di qualificarsi ai Mondiali. A quel punto, ha ricevuto circa 200 telefonate a mezzanotte, raccontando l’episodio come un ricordo vivido di quella serata, quando la Nazionale di Mancini non riuscì a conquistare il passaporto per il torneo mondiale.

Gian Piero Ventura racconta cosa accadde al fischio finale di Italia-Macedonia del Nord, quando la Nazionale di Mancini fallì la qualificazione ai Mondiali come aveva fatto la sua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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