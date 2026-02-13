Cinema una stella per Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood

Franco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame perché la Camera di Commercio di Hollywood ha deciso di premiarlo per la sua lunga carriera nel cinema. La cerimonia si è svolta ieri a Los Angeles, davanti a un pubblico di appassionati e colleghi del settore. La stella si trova vicino a quella di altri grandi attori italiani, come Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Roma, 13 feb. (askanews) – Franco Nero è stato appena premiato a Los Angeles dalla Camera di Commercio di Hollywood con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il conferimento della stella si è tenuto in occasione della undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, fondato e diretto da Tiziana Rocca. Un traguardo particolarmente importante per il Filming Italy, che è riuscito così ad ottenere la terza stella dedicata a un artista italiano, dopo il conferimento della stessa a Gina Lollobrigida nel 2018, in occasione del suo novantesimo compleanno, e a Giancarlo Giannini nel 2023.

