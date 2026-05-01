A Los Angeles si è svolta una cerimonia speciale sulla Hollywood Walk of Fame, con l’assegnazione di due nuove stelle. La manifestazione ha attirato numerosi presenti e ha visto la partecipazione di attori e professionisti del settore. Le nuove stelle si aggiungono alle oltre mille già presenti sulla celebre strada, che celebra le figure più rappresentative del cinema. La cerimonia ha coinvolto il pubblico e gli invitati in un momento di celebrazione.

Grande festa per le strade di Los Angeles, doppia festa. La più famosa delle strade della capitale mondiale del cinema, la Hollywood Walk of Fame, aggiunge due nuove stelle alla già riguardevole raccolta. Finalmente sul marciapiede più fotografato del mondo arrivano anche i nomi di Emily Blunt e Stanley Tucci, tornati a recitare ancora una volta fianco a fianco ne Il Diavolo veste Prada 2. A festeggiarli una folla di star di prima categoria, Meryl Streep compresa. Il successo di Emily Blunt e Stanley Tucci, colleghi e parenti. “La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di dare il benvenuto a Emily Blunt e Stanley Tucci sulla Hollywood Walk of Fame.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emily Blunt e Stanley Tucci conquistano la stella sulla Hollywood Walk of Fame

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