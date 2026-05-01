Emilia-Romagna 88 Stelle al merito | premiati i lavoratori d’eccellenza

A Bologna, il prefetto ha consegnato 88 Stelle al merito del lavoro a professionisti che vantano almeno 25 anni di carriera nella regione. L’evento si è svolto in un’occasione ufficiale, con i premiati che si sono distinti per la loro lunga esperienza nel settore. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e ha visto la partecipazione di diversi lavoratori riconosciuti per il loro impegno e dedizione.

? Cosa sapere Il prefetto Ricci ha consegnato a Bologna 88 Stelle al merito del lavoro.. Il riconoscimento premia professionisti con almeno 25 anni di carriera in Emilia-Romagna.. A Palazzo Re Enzo, ai piedi della statua di Nettuno a Bologna, il prefetto Enrico Ricci ha consegnato oggi, 1 maggio 2026, le 88 Stelle al merito del lavoro per l’Emilia-Romagna, premiando professionisti che hanno dimostrato dedizione e integrità per almeno un quarto di secolo. La cerimonia, che si svolge in questo pomeriggio di festa, vede la partecipazione di diverse autorità civili e militari della regione per celebrare l’eccellenza professionale. L’onorificenza viene conferita direttamente dal Presidente della su proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emilia-Romagna, 88 Stelle al merito: premiati i lavoratori d’eccellenza Notizie correlate Stelle al merito del lavoro 2026 in Emilia-Romagna, tutti i nomiBologna, 1 maggio 2026 – A Palazzo Re Enzo sono state consegnate le 88 “Stelle al merito del lavoro”. Gruppo OMR: 5 professionisti premiati con le Stelle al Merito? Cosa sapere Cinque professionisti del Gruppo OMR ricevono le Stelle al Merito il 1° maggio 2026.