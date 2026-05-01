Emilia-Romagna 3 arresti | IA e software scovano rete di pedopornografia

In Emilia-Romagna, tre persone sono state arrestate tra Modena e Rimini nell'ambito di un'indagine sulla pedopornografia. L'operazione è stata possibile grazie all'uso di software e intelligenza artificiale che hanno individuato sei soggetti coinvolti. Le forze dell'ordine hanno condotto le perquisizioni e le successive misure cautelari, portando all'arresto dei sospetti. La vicenda riguarda una rete di distribuzione di materiale pedopornografico.

?? Cosa sapere Tre arresti in Emilia-Romagna per una rete di pedopornografia tra Modena e Rimini. L'analisi di software e intelligenza artificiale ha identificato sei soggetti coinvolti nel caso. Tre uomini tra i 40 e i 60 anni sono stati arrestati in Emilia-Romagna dopo che l'analisi di software per la condivisione di contenuti illeciti ha permesso alla polizia di rintracciare un gruppo di fruitori di materiale pedopornografico online. L'operazione, orchestrata dalla polizia per la Sicurezz .🔗 Leggi su Ameve.eu

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