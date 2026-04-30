Pedopornografia online scattano arresti e denunce in Emilia Romagna | coinvolta anche Ravenna

Nell'Emilia Romagna, tre persone sono state arrestate e altre tre denunciate a piede libero con l’accusa di aver detenuto e diffuso materiale pedopornografico. L’operazione ha coinvolto anche la città di Ravenna, dove sono stati eseguiti alcuni dei controlli. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti nelle ultime ore, proseguendo le indagini per approfondire i dettagli dell’indagine.

Tre persone sono state arrestate e tre denunciate a piede libero perché ritenute responsabili di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla polizia di Stato in tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna. Nell'indagine è coinvolto anche il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Blitz contro la pedopornografia online: coinvolta anche la provincia. Tre arresti e sei denunceC’è anche Firenze al centro di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico in rete.

Leggi anche: Pedopornografia online: 3 arresti e 6 denunce. Indagini anche a Firenze

Contenuti e approfondimenti

Pedopornografia on line in Emilia-Romagna: tre arresti e tre denunceREGGIO EMILIA – Tre arresti e tre denunce con l’accusa di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. È il bilancio dell’operazione di contrasto alla pedopornografia on line, estesa su tutt ... reggionline.com

Sgominata la rete di pedopornografia online in Emilia-Romagna: 3 arresti e 3 denunce, coinvolte anche Rimini e RavennaUna importante operazione di contrasto alla pedopornografia online coinvolge anche Ravenna e Rimini. La Polizia di Stato ha svolto un’indagine estesa ... corriereromagna.it