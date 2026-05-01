Emery si arrabbia per l’errore del VAR nell’andata della semifinale di Europa League al Forest Edge

Durante la semifinale di Europa League, l’allenatore di una squadra ha espresso chiaramente la sua rabbia per un errore commesso dal VAR durante l’andata, disputata al Forest Edge. L’episodio ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno commentato le decisioni prese dal sistema tecnologico durante la partita. La questione riguarda un episodio che ha influenzato l’andamento dell’incontro e che ha portato a tensioni tra le parti coinvolte.

2026-05-01 00:02:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Nottingham Forest è un passo avanti verso la finale di Europa League dopo che un rigore di Chris Wood ha dato loro un vantaggio per 1-0 all’andata sull’Aston Villa nel primo pareggio UEFA all-Midlands, mentre Unai Emery si è lasciato prendere dal VAR per non aver espulso Elliot Anderson per una sfida su Ollie Watkins. Wood si è trasformato dal dischetto al 71? dopo che il VAR ha confermato un fallo di mano di Lucas Digne regalando al Forest il primo vantaggio in semifinale europea in 42 anni, lasciando il Villa a dover ribaltare un gol di svantaggio a Villa Park giovedì prossimo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Emery si arrabbia per l’errore del VAR nell’andata della semifinale di Europa League al Forest Edge Notizie correlate Leggi anche: Villa e Forest si sfidano nell’epica semifinale di Europa League. Chi avrà la meglio? Il Bologna sbatte contro il VAR e i pali in Europa League, l’Aston Villa passa nell’andata dei quartiIl Bologna è stato sconfitto dall’Aston Villa per 3-1 nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League, la seconda competizione europea per... Contenuti e approfondimenti Si parla di: L'episodio che ha fatto infuriare Emery: 'Errore imperdonabile'. Emery perde l'Euroderby inglese col Forest. Il Braga vince all'ultimo: Europa League, i risultatiIl Nottingham Forest si aggiudica con merito il primo atto dell'Euroderby inglese di Europa League, superando l'Aston Villa per 1-0, in occasione. tuttomercatoweb.com Europa e Conference League, tutti i risultati dell'andata degli ottavi: colpo Emery, poker AEKSerata ricca di gol e sorprese in Europa. Si sono infatti disputate le gare d’andata degli ottavi di Europa League e Conference League, con diversi confronti ancora apertissimi in vista del ritorno. tuttomercatoweb.com