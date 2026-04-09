Nel primo match dei quarti di finale di Europa League, il Bologna ha perso per 3-1 contro l’Aston Villa. La partita si è conclusa con la squadra inglese che ha ottenuto un vantaggio considerevole, mentre il Bologna ha colpito due pali e ha visto annullarsi un gol grazie al VAR. La sfida si è giocata sul campo e ha visto le decisioni arbitrali influenzare alcuni momenti chiave della partita.

Il Bologna è stato sconfitto dall’Aston Villa per 3-1 nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League, la seconda competizione europea per importanza. I felsinei si sono inchinati al cospetto della quotata formazione inglese di fronte al proprio pubblico dello Stadio Dall’Ara e ora il sogno di qualificarsi alla semifinale si fa decisamente complicato: bisognerà imporsi con due gol di scarto nella sfida di settimana prossima in trasferta per meritarsi i supplementari, oppure con tre reti di vantaggio per superare il turno. I padroni di casa hanno trovato la via della rete al 27? per merito di Castro, servito sulla sinistra da Rowe e bravo a superare Cash con un tiro deviato da Konsa, ma il gol è stato annullato dal VAR per fuorigioco del marcatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Bologna sbatte contro il VAR e i pali in Europa League, l’Aston Villa passa nell’andata dei quarti

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