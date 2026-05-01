Emery | ‘Anderson poteva rompergli la caviglia’ polemica sul VAR

Durante la partita tra Nottingham Forest e Aston Villa del 30 aprile, Emery ha criticato l'intervento di Anderson su Watkins, affermando che avrebbe potuto causare una rottura alla caviglia. La discussione si concentra sull'uso del VAR e sulla valutazione dell'azione da parte degli ufficiali di gara. La polemica riguarda le decisioni prese durante il match e l'efficacia del sistema nel valutare episodi considerati rischiosi o fallosi.

? Cosa sapere Emery denuncia l'impatto di Anderson su Watkins durante Nottingham Forest-Aston Villa il 30 aprile.. Il mancato intervento del VAR solleva critiche sulla sicurezza fisica degli atleti in Premier League.. Il 30 aprile 2026, durante il match tra Nottingham Forest e Aston Villa, Unai Emery ha espresso un durissimo giudizio sulla gestione arbitrale dopo l’impatto subito da Watkins per mano di Anderson. L’episodio scatenato dal contatto fisico tra i due giocatori ha generato una reazione immediata e viscerale da parte dell’allenatore dei Villa. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni del tempo, l’intervento di Anderson verso Watkins è stato giudicato estremamente pericoloso, con Emery che ha sottolineato come la dinamica avesse potuto causare una grave frattura alla caviglia dell’attaccante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emery: ‘Anderson poteva rompergli la caviglia’, polemica sul VAR Notizie correlate Open VAR, De Marco: “Bastoni? La simulazione ci poteva assolutamente stare”. E sul regolamento …Nel pomeriggio è andato in onda sui canali di 'DAZN' il nuovo episodio del format 'Open VAR'. Leggi anche: Pastore sul Var in Milan Parma: «Non capisco perchè sia intervenuto, non poteva» Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'episodio che ha fatto infuriare Emery: 'Errore imperdonabile'; Anderson da rosso, VAR pessimo. Poteva rompere una caviglia a Watkins: Emery esplode. Anderson su Watkins era da rosso? Furia Emery: Poteva rompergli la cavigliaNel VIDEO tutta la rabbia di Unai Emery per il mancato check Var sull'intervento di Elliot Anderson ai danni di Watkins in Nottingham Forest-Aston Villa: Poteva rompergli la caviglia, errore imperdon ... sport.sky.it Anderson da rosso, VAR pessimo. Poteva rompere una caviglia a Watkins: Emery esplodeL'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery si è presentato ai microfoni di TNT Sports dopo l'amara sconfitta per 0-1 al City Ground. tuttomercatoweb.com L’Aston Villa non si ripete dopo aver eliminato il Bologna: la squadra di Emery cade nella semifinale di andata sul campo del Nottingham. Al Friburgo non basta Grifo: il Braga vince 2-1 - facebook.com facebook Calciomercato, #Emery: "La #Roma riscatterà #Malen" #ASRoma #CorrieredelloSport x.com