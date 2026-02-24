Pastore sul Var in Milan Parma | Non capisco perchè sia intervenuto non poteva

Pastore ha criticato l’intervento del VAR durante la partita tra Milan e Parma, sostenendo che non era necessario. Secondo lui, l’arbitro avrebbe potuto lasciar correre senza intervenire, perché la situazione non lo richiedeva. La sua opinione si basa su un’analisi delle azioni in campo e sulla mancanza di un chiaro errore che giustificasse il consulto. La discussione sul ruolo del VAR continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

Il recente scontro di campionato tra Milan e Parma continua a far discutere gli addetti ai lavori, non solo per il risultato del campo, ma per i singoli episodi che ne hanno segnato l'andamento. Durante l'ultima puntata di "Fontana di Trevi", il noto giornalista Giuseppe Pastore, profondo conoscitore delle dinamiche calcistiche italiane, ha analizzato con precisione l'episodio chiave che ha deciso la sfida. L'analisi dell'episodio chiave. Secondo quanto riportato dalla fonte "Fontana di Trevi", il momento cruciale del match ha evidenziato alcune lacune strutturali nelle difese moderne. Gutierrez: "Non c'era alcun fallo. Ormai succede ogni settimana, non capisco perché il Var non sia intervenuto"Miguel Gutierrez critica l'arbitraggio durante la partita tra Atalanta e Napoli, affermando che non c'era fallo e denunciando che episodi simili si ripetono ogni settimana. Pastore: "Milan-Parma è un esempio perfetto, se fischi fallo su Maignan il Var non può intervenire"Giuseppe Pastore evidenzia come il gol di Troilo in Milan-Parma sia stato annullato e poi convalidato dal Var, a causa di un fischio dell'arbitro rivolto a Maignan.