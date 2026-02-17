Open VAR De Marco | Bastoni? La simulazione ci poteva assolutamente stare E sul regolamento …

Andrea De Marco, responsabile dei rapporti tra le squadre di Serie A e B, spiega che Bastoni poteva facilmente essere sospettato di simulazione nel momento in cui ha reagito alla spinta di Kalulu. Durante il programma 'Open VAR', ha commentato anche le regole attuali, sottolineando come alcune situazioni possano essere interpretate in modo diverso dagli arbitri. Bastoni aveva perso il controllo dopo il contatto con Kalulu, che molti hanno visto come un tentativo di inganno.

Nel pomeriggio è andato in onda sui canali di 'DAZN' il nuovo episodio del format 'Open VAR'. Argomento principale non poteva che essere il caso Bastoni-Kalulu, avvenuto nel primo tempo della gara Inter-Juventus. Sull'episodio più discusso del campionato 202526 si è espresso Andrea De Marco, addetto ai rapporti istituzionali della Can A e B. Ecco, di seguito, le sue parole. "La simulazione ci poteva assolutamente stare, il contatto è stato lieve. Le minacce ricevute da Bastoni e La Penna vanno condannate senza se e senza ma e che nel lottare contro le simulazioni se non c’è collaborazione diventa difficile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

