Elezioni comunali a Salerno presentate le liste | il calendario dei prossimi appuntamenti di Zambrano

A Salerno sono state presentate le liste per le prossime elezioni comunali. Il candidato a sindaco Armando Zambrano ha in programma diversi incontri con i cittadini. Martedì 5 maggio alle 18.30 si riunirà con gli abitanti del quartiere tra Via Luigi Guercio e Via Settimio Mobilio, presso la Sala del Bar Melany, situata vicino alla farmacia Verdoliva. L’incontro si concentrerà su temi come commercio, barriere architettoniche e viabilità.

Il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano incontra:Martedì 5 maggioAbitanti del quartiere Via Luigi Guercio – Via Settimio MobilioOre 18,30, Sala del Bar Melany, via Luigi Guercio, accanto alla farmacia VerdolivaTemi: commercio, barriere architettoniche, viabilitàSi parlerà soprattutto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, ecco le liste a sostegno della candidatura di ZambranoSono tre le liste che sosterranno la candidatura a sindaco di Armando Zambrano, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. Elezioni comunali, Zambrano incontra i cittadini: gli appuntamentiComincia dai quartieri la campagna elettorale di Armando Zambrano a Sindaco di Salerno e precisamente dal cuore pulsante della città viva e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali 2026: ecco le liste a sostegno di Vincenzo De Luca; Elezioni a Salerno: le liste dei candidati per le elezioni Comunali; Elezioni Comunali 2026 in provincia di Salerno, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggio; Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidati. Elezioni a Salerno 2026: ecco liste e candidatiElezioni Comunali 24-25 maggio: scade oggi, sabato 25 aprile alle ore 12, il termine ultimo per la presentazione di sindaci e consiglieri. Tutti gli aggiornamenti. infocilento.it Sfida a De Luca, 8 candidati a sindaco per 21 listeSono 21 le liste presentate per le elezioni amministrative del Comune di Salerno. Una competizione affollata, con otto candidati sindaco in corsa per la fascia ... gazzettadisalerno.it Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell'Utri - facebook.com facebook