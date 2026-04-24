Elezioni comunali a Salerno ecco le liste a sostegno della candidatura di Zambrano

A Salerno si avvicinano le elezioni comunali e sono state presentate tre liste a supporto della candidatura di Armando Zambrano, ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri della città. La sua candidatura entra nel vivo con queste formazioni politiche che lo sostengono ufficialmente. L’annuncio delle liste arriva in un momento di fermento politico locale, mentre la campagna elettorale prende forma.

Sono tre le liste che sosterranno la candidatura a sindaco di Armando Zambrano, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. La coalizione, civica e centrista, è formata Noi Popolari Riformisti-Udc, Azione-Oltre e Salerno di Tutti. I candidati NOI POPOLARI-RIFORMISTI-UDC Enrico.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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