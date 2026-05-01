Elezioni comunali a Cava | i candidati a sindaco si scattano un selfie in piazza

Durante la tradizionale passeggiata sportiva della Scetajorde, che si tiene a Cava de’ Tirreni da 51 anni, alcuni candidati a sindaco si sono ritrovati in piazza per scattare un selfie assieme. L’evento ha coinvolto diverse persone e ha visto la partecipazione di più candidati, che si sono incontrati durante la manifestazione. La passeggiata rappresenta un appuntamento fisso nel calendario cittadino, spesso occasione di incontri tra cittadini e rappresentanti politici.

L’occasione è stata quella di una storica passeggiata sportiva – la Scetajorde – che, da ben 51 anni, si celebra a Cava de’ Tirreni. In piazza, questa mattina, accanto alle centinaia di giovani, e non solo, che hanno attraversato le strade della cittadina metelliana, quasi tutti i candidati alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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