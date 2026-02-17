Elezioni comunali a Cava Canora | Mi candido a sindaco

Canora annuncia la sua candidatura a sindaco di Cava de’ Tirreni. La decisione arriva dopo aver constatato che il Comune ha bisogno di una gestione più efficace e di interventi concreti. Canora vuole mettere al centro della campagna elettorale la riorganizzazione dei servizi pubblici e un piano di investimenti per migliorare le strade e le scuole della città.

“Mi candido a sindaco di Cava de’ Tirreni perché è tempo di affrontare con serietà e determinazione le questioni che riguardano il nostro territorio, per garantire servizi migliori e opportunità concrete per tutti: riportare ordine nei conti del Comune, assicurare manutenzione efficace, investire.🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali a Prato, Biffoni: “Per mia candidatura a sindaco mi piacerebbe essere coinvolto” Il sindaco di Prato, Biffoni, apre a una possibile ricandidatura. Elezioni comunali 2026, l’ex sindaco Piazza: “La gente mi chiede di candidarmi ma serve la politica delle risposte” Nel 2026, Agrigento tornerà alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elezioni amministrative a Cava, Casa Riformista-Italia Viva: Subito il candidato sindaco; Elezioni amministrative a Cava de' Tirreni, Casa Riformista - Italia Viva chiede un'accelerazione per definire il candidato sindaco; Cava de' Tirreni, elezioni comunali: centrosinistra in stallo e centrodestra in fibrillazione. Intanto Eugenio Canora accelera la sua corsa come candidato sindaco; Elezioni amministrative a Cava de' Tirreni, Casa Riformista-Italia Viva chiede un'accelerazione per definire il candidato sindaco - Il Portico. Elezioni comunali a Salerno, vertice di Fratelli d'Italia con Arianna MeloniNel corso della riunione è stato fatto il punto della situazione in vista dell’avvio della campagna elettorale anche a Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri e Campagna ... salernotoday.it Elezioni amministrative a Cava, Casa Riformista-Italia Viva: Subito il candidato sindacoI vertici del partito centrista sollecitano un’accelerazione nella definizione dell'aspirante primo cittadino e della proposta politica alternativa a chi oggi guida la città ... salernotoday.it Alle prossime elezioni comunali a Napoli, previste tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027,due per ora i candidati sicuri alla carica di sindaco, Gaetano Manfredi , sindaco uscente e Luigi De Magistris: da scegliere ancora il candidato della destra. facebook