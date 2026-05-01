Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Udc

Alle prossime elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista dell’Unione di Centro presenta diversi candidati. Tra loro figurano nomi noti nel panorama locale, tra cui figure con esperienze nel settore pubblico e privato. La lista è composta da un gruppo variegato di persone che si presentano per rappresentare le diverse istanze della comunità. I candidati sono stati ufficialmente annunciati e sono ora in fase di campagna elettorale per le consultazioni imminenti.

Leonardo ZaccariaRosalba Anna SecchiGiuseppe ValenteVeneziano Francesco IgnazioCorrado TattoliSergio Alessandro SassoRosa MuroloGaetano MuroloLaura IntronaTeresa Maria Grazia GadalcetaMichele FiorentinoGianfranco Di TerlizziIsabella CiprianiGiuseppina CaputiAnnalisa AmatoMichele De CandiaSergio.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Fratelli d'ItaliaCorrado RanaEliana TatulliFrancesco AnneseMariantonietta AnneseEster BalaccoAngelo BancalàVittorio Corrado BelgiovineAddolorata CifarelliIgnazio... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Azzollini per Logrieco sindacoGiulio AllegrettaMaria Altomare (detta Mariuccia)Angela Maria Elena Azzollini (detta Mariangela)Francesca Barbolla (detta Kekka)Alessia BinettiPietro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; MOLFETTA VERSO LE ELEZIONI 2026: IN ARRIVO 16 DOMANDE DELLA REDAZIONE AI CANDIDATI SINDACO; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Comunali Molfetta, Losacco: depositata la lista del Pd a sostegno di MinerviniA darne notizia, attraverso una nota ufficiale, è stato il commissario cittadino del Pd, senatore Alberto Losacco. giornaledipuglia.com Elezioni comunali a Molfetta: convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatoriSaranno destinati agli uffici elettorali di sezione per il voto in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 ... molfettaviva.it Elezioni comunali, caos liste a Messina. De Luca annuncia esposti e querele contro Scurria e Siracusano: "vogliono colpire me" - facebook.com facebook