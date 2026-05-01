Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Azzollini per Logrieco sindaco

Per le elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista guidata da Logrieco come candidato sindaco ha presentato un gruppo di candidati. Tra loro ci sono diversi nomi noti, tra cui alcuni con soprannomi come Mariuccia, Kekka e Marica. La lista include anche professionisti e cittadini che si candidano per rappresentare varie aree della comunità. La composizione del gruppo riflette la presenza di figure diverse all’interno del panorama locale.

Giulio AllegrettaMaria Altomare (detta Mariuccia)Angela Maria Elena Azzollini (detta Mariangela)Francesca Barbolla (detta Kekka)Alessia BinettiPietro CilardiAdriana De BariMauro De CandiaNunzia Marica De Gennaro (detta Marica)Giuseppe De GioiaAntonio Giuseppe De Iudicibus (detto Antonio)Domenico.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista QuarkAccardo BarbaraBabbo LindaBellantuono AriannaCandela FabioChiapperino GianlucaChiaramonte MarcoD’Alessandro GiandomenicoFanelli GianvitoFontana... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; MOLFETTA VERSO LE ELEZIONI 2026: IN ARRIVO 16 DOMANDE DELLA REDAZIONE AI CANDIDATI SINDACO; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Comunali Molfetta, Losacco: depositata la lista del Pd a sostegno di MinerviniA darne notizia, attraverso una nota ufficiale, è stato il commissario cittadino del Pd, senatore Alberto Losacco. giornaledipuglia.com Elezioni comunali a Molfetta: convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatoriSaranno destinati agli uffici elettorali di sezione per il voto in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 ... molfettaviva.it Elezioni comunali, caos liste a Messina. De Luca annuncia esposti e querele contro Scurria e Siracusano: "vogliono colpire me" - facebook.com facebook