Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Fratelli d' Italia

Sono stati annunciati i candidati della lista Fratelli d’Italia in vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta. Tra i nomi indicati ci sono Corrado Rana, Eliana Tatulli, Francesco Annese e Mariantonietta Annese, oltre a vari altri che rappresentano il partito. La lista comprende anche Ester Balacco, Angelo Bancalà, Vittorio Corrado Belgiovine e altri candidati. La presentazione dei nomi è avvenuta recentemente in vista della competizione elettorale.

Corrado RanaEliana TatulliFrancesco AnneseMariantonietta AnneseEster BalaccoAngelo BancalàVittorio Corrado BelgiovineAddolorata CifarelliIgnazio CirilloMichele De CandiaCarmela De DatoAntonio De GennaroElisabetta D'EliaValentina FioreMarco Leonardo GesmundoAdalgisa GrossoDavide La ForgiaMichele.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Azzollini per Logrieco sindacoGiulio AllegrettaMaria Altomare (detta Mariuccia)Angela Maria Elena Azzollini (detta Mariangela)Francesca Barbolla (detta Kekka)Alessia BinettiPietro... Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoFratelli d'Italia presenterà tre candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative nell'area metropolitana di Bari, in programma il 23 e 24... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; MOLFETTA VERSO LE ELEZIONI 2026: IN ARRIVO 16 DOMANDE DELLA REDAZIONE AI CANDIDATI SINDACO; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Comunali Molfetta, Losacco: depositata la lista del Pd a sostegno di MinerviniA darne notizia, attraverso una nota ufficiale, è stato il commissario cittadino del Pd, senatore Alberto Losacco. giornaledipuglia.com Elezioni comunali a Molfetta: convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatoriSaranno destinati agli uffici elettorali di sezione per il voto in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 ... molfettaviva.it Elezioni comunali, caos liste a Messina. De Luca annuncia esposti e querele contro Scurria e Siracusano: "vogliono colpire me" - facebook.com facebook