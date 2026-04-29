Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati della lista Quark

A poche settimane dall'apertura ufficiale della campagna elettorale, a Conversano si delineano già i nomi dei candidati della lista Quark per le prossime elezioni comunali del 2026. Tra i nomi annunciati ci sono alcuni esponenti noti della scena locale, pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini. La lista si compone di diverse figure che intendono confrontarsi sui temi principali del territorio, in vista delle consultazioni previste tra circa due anni.

Accardo BarbaraBabbo LindaBellantuono AriannaCandela FabioChiapperino GianlucaChiaramonte MarcoD’Alessandro GiandomenicoFanelli GianvitoFontana StellaLorusso GianmarcoLuciano CelesteMacculi MassimilianoOttani Ermando (detto Mimmo)Patruno GianniSportelli CosimoTateo Mariateresa.🔗 Leggi su Baritoday.it

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