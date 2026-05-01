Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Ala Democratica

Alle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, la lista Ala Democratica ha presentato un gruppo di candidati che include professionisti e cittadini provenienti da diversi settori. Tra i nomi spiccano figure con esperienze in ambito politico, sociale e amministrativo, pronti a concorrere per un ruolo nel consiglio comunale. La lista si compone di uomini e donne di diverse età, con una varietà di competenze e background. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane.

Adriana MuroloAnna Lorena GriecoAntonio CardilloCorrado SancilioCaterina RoselliCosima MinerviniCostanza PetroniDario MinerviniEliana AmatoElisa ColasuonnoFrancesco BaliceGianluca CosmaiGiovanni TotaGiuseppina ZazaIsabella CappellutiLucia RicchitelliMaria CappellutiMaria Donatella De.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista UdcLeonardo ZaccariaRosalba Anna SecchiGiuseppe ValenteVeneziano Francesco IgnazioCorrado TattoliSergio Alessandro SassoRosa MuroloGaetano MuroloLaura... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Fratelli d'ItaliaCorrado RanaEliana TatulliFrancesco AnneseMariantonietta AnneseEster BalaccoAngelo BancalàVittorio Corrado BelgiovineAddolorata CifarelliIgnazio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale; Le liste e i candidati consiglieri al fianco di Pietro Mastropasqua sindaco; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Indipendenza Molfetta al fianco di Pietro Mastropasqua nelle elezioni comunali. Elezioni 2026 a Molfetta: si va completando il quadro dei candidati - LE LISTE DEFINITIVEAggiornamenti ora dopo ora con tutti i nomi a sostegno di Minervini, Mastropasqua e Logrieco ... molfettaviva.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it MolfettaViva. . Ieri si è svolta l'inaugurazione del comitato elettorale della lista civica "Ala Democratica" a sostegno del candidato sindaco alle amministrative 2026, Pietro Mastropasqua. L'intervista a Vito Paparella e Pietro Mastropasqua Mariangela Alt - facebook.com facebook