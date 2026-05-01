Elezioni comunali 2026 a Molfetta | candidati sindaco liste e aspiranti consiglieri

A Molfetta, città portuale con circa 58mila abitanti, si avvicinano le elezioni comunali del 2026. Al momento, sono tre i candidati alla carica di sindaco e diverse le liste di partito che si stanno preparando per le consultazioni. La campagna elettorale si avvicina e anche gli aspiranti consiglieri comunali si stanno attivando per presentare le proprie candidature. La tornata elettorale di quest’anno rappresenta un appuntamento importante per la città.

Tre aspiranti sindaci per governare Molfetta. L'importante città portuale a nord di Bari, con i suoi 58mila abitanti, rappresenta un test elettorale di rilievo tra quelli in programma dell'area metropolitana. In corsa vi sono Adamo Logrieco con una civica e due liste per Fdi e Udc, Pietro.🔗 Leggi su Baritoday.it

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