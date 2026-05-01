Elezioni a Messina 29026 tutti i candidati alla Terza Circoscrizione

A Messina, nella Terza Circoscrizione, si presenta una competizione elettorale con diversi candidati in corsa. Tra di loro c’è Lino Cucè, che ha già ricoperto il ruolo di presidente in passato. Questa volta, Cucè è sostenuto da undici liste e si muove vicino all’area di Cateno De Luca. La sfida si presenta molto combattuta, con più candidati pronti a concorrere per un seggio della circoscrizione.

Alla Terza Circoscrizione si preannuncia una sfida particolarmente serrata. In campo c’è Lino Cucè, già presidente in passato con Forza Italia e oggi vicino all’area di Cateno De Luca, sostenuto da un ampio schieramento di undici liste. A contendergli la guida della circoscrizione è Alessandro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Prima CircoscrizioneSfida a tre per la presidenza in tutte le Circoscrizioni, che salgono a sette rispetto alla precedente tornata elettorale con il ritorno della... Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Seconda Circoscrizione Altri aggiornamenti Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza CircoscrizioneCacciotto, Cucè e Smedile si sfidano per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi di tutti i candidati. MESSINA – Corsa a tre anche per la presidenza della terza circoscrizione alle prossime ele ... tempostretto.it Elezioni comunali Messina, al via il sorteggio per le CircoscrizioniIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, dopo il sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Circondariale che ha stabilito l’ordine di inserimento sui manifesti e sulle schede ... strettoweb.com