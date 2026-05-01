Elezioni a Messina 2026 tutti i candidati alla Seconda Circoscrizione

Alle elezioni comunali previste nel 2026 a Messina, la Seconda Circoscrizione si prepara a una sfida tra tre candidati. Per il centrodestra, il candidato scelto è un esponente che ha già ricoperto un ruolo amministrativo nel mandato precedente e che gode del sostegno di otto liste. Le altre candidature sono ancora da annunciare o confermare. La campagna elettorale è in fase di avvio, con diverse formazioni politiche in attesa di ufficializzare le proprie scelte.

Alla Seconda Circoscrizione si profila una competizione a tre. Per il centrodestra scende in campo Davide Siracusano, già protagonista dell’azione amministrativa del precedente mandato, sostenuto da otto liste. Nel centrosinistra la candidatura è affidata a Francesco “Chicco” Carabellò, volto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Prima CircoscrizioneSfida a tre per la presidenza in tutte le Circoscrizioni, che salgono a sette rispetto alla precedente tornata elettorale con il ritorno della... Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Seconda Circoscrizione; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Comunali, ecco lo scacchiere delle cinque circoscrizioni: tutti i nomi dei candidati a presidente e consigliere. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Seconda CircoscrizioneSiracusano, Carabellò e Raffa si sfidano da candidati alla presidenza della municipalità. Poi 18 liste di candidati: tutti i nomi. tempostretto.it Scrutatori per le elezioni amministrative a Messina 2026: come fare domandaDal 30 aprile e fino al 5 maggio via alle domande per l'iscrizione all'elenco degli scrutatori per le elezioni amministrative 2026 a Messina. normanno.com Si è svolta il 26 aprile, presso l’Hotel Catalunya, la seconda parte del Service Nazionale per la VII Circoscrizione del Distretto 108L, che ha coinvolto tutti i Club del Nord Sardegna rappresentati dai vari soci di Alghero, Arzachena Costa Smeralda, Calangianus - facebook.com facebook