Elezioni a Messina 2026 tutti i candidati alla Prima Circoscrizione

A Messina nel 2026 si svolgeranno le elezioni per le prime circoscrizioni, con sette aree coinvolte rispetto alle cinque della precedente tornata. In ogni circoscrizione si presentano tre candidati per la carica di presidente, segnando una sfida tra più competitori. La Prima Circoscrizione è tra quelle interessate da questa sfida, mentre la settima circoscrizione fa il suo ritorno nel quadro elettorale.

Sfida a tre per la presidenza in tutte le Circoscrizioni, che salgono a sette rispetto alla precedente tornata elettorale con il ritorno della Settima. In campo i candidati di centrodestra, centrosinistra e Sud chiama Nord, mentre Sciacca e Valvieri hanno scelto di non partecipare alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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