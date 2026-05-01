Elezioni a Messina 2026 tutti i candidati alla Terza Circoscrizione

A Messina, si avvicinano le elezioni del 2026 con una corsa intensa nella Terza Circoscrizione. Tra i candidati figura Lino Cucè, che ha già ricoperto il ruolo di presidente in passato e attualmente si avvicina all’area politica di Cateno De Luca. Cucè è sostenuto da undici liste diverse, rendendo la competizione molto combattuta. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e i candidati si preparano alle prossime votazioni.

Alla Terza Circoscrizione si preannuncia una sfida particolarmente serrata. In campo c’è Lino Cucè, già presidente in passato con Forza Italia e oggi vicino all’area di Cateno De Luca, sostenuto da un ampio schieramento di undici liste. A contendergli la guida della circoscrizione è Alessandro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Messina 29026, tutti i candidati alla Terza Circoscrizione Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Prima CircoscrizioneSfida a tre per la presidenza in tutte le Circoscrizioni, che salgono a sette rispetto alla precedente tornata elettorale con il ritorno della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Messina, i Lions donano libri e giocattoli ai piccoli pazienti del pronto soccorso pediatrico del Policlinico; Comunali, ecco i nomi dei candidati a presidente delle circoscrizioni per il centrosinistra. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla terza circoscrizioneCacciotto, Cucè e Smedile si sfidano per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi di tutti i candidati. da Tempostretto.it ... msn.com Scrutatori per le elezioni amministrative a Messina 2026: come fare domandaDal 30 aprile e fino al 5 maggio via alle domande per l'iscrizione all'elenco degli scrutatori per le elezioni amministrative 2026 a Messina. normanno.com Gli orti urbani della Terza Circoscrizione di Verona si rinnovano e oggi diventano spazio di incontro. Questi spazi non sono più solo un punto di riferimento per gli anziani, ma si aprono anche a famiglie e bambini: sono infatti 25 i lotti destinati alle fam - facebook.com facebook