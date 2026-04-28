Elezioni 2026 lista Rinascita Messina | tutti i candidati al consiglio comunale

A Messina, è stata annunciata ufficialmente la presentazione della lista “Rinascita Messina” presso il palazzo comunale. La lista sostiene la candidatura a sindaco di un candidato locale, con una serie di nomi che si uniscono per formare il gruppo di candidati al consiglio comunale. L'evento ha coinvolto diversi rappresentanti del movimento, che hanno presentato ufficialmente i nomi dei singoli candidati.

Gaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a sindaco. La compagine è composta da 31 aspiranti consiglieri comunali e, secondo il candidato, è stata costruita dopo aver superato anche la fase.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni 2026, lista Lillo Valvieri sindaco: tutti i candidati al consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca il 24 aprile la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Lillo Valvieri. Elezioni amministrative 2026 a Prata di Principato Ultra: tutti i candidati al consiglio comunaleTre liste e tutti i nomi: la sfida per la guida del comune irpinoPRATA DI PRINCIPATO ULTRAFrancesco Bruno PetruzzielloUniti per Prata Futura: la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ecco la lista di Rinascita Messina per Sciacca sindaco, Federico Martino assessore per Gaza; Amministrative 2026, i candidati della lista Rinascita per Chieti a sostegno di Olinto Amoroso; Cinquefrondi, Maria Lucia Ali contro Conia che ci riprova per la terza volta · ilreggino.it; Amministrative a Messina nel 2026: in testa il sindaco uscente Federico Basile e l'incognita del non voto. Elezioni comunali Messina: presentata la lista di Sciacca, i NOMI dei candidati e degli assessori designatiEntra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Messina nel prossimo 24 e 25 maggio. In mattinata, la lista Rinascita Messina, con il candidato sindaco Gaetano S ... strettoweb.com La lista Rinascita Messina al Consiglio comunale per Sciacca sindacoSono 31 i candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Gaetano Sciacca: i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Sciacca: “Una lista e 7 assessori per Rinascita Messina” VIDEO L'ingegnere l'ha depositata a Palazzo Zanca. "31 candidati al Consiglio e persone competenti in squadra", annuncia... - facebook.com facebook