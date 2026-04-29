Elezioni 2026 lista Lega Messina | tutti i candidati al Consiglio comunale
La lista della Lega Messina per le elezioni del 2026 è stata consegnata, sostenendo il candidato sindaco Marcello Scurria. La lista comprende diversi candidati al Consiglio comunale e si inserisce nell’insieme delle sette liste che appoggiano la candidatura. La presentazione ufficiale avviene in vista della tornata elettorale prevista tra circa due anni.
Consegnata la lista della Lega a sostegno del candidato a sindaco Marcello Scurria che scende in campo con sette liste. Ecco i nomi degli aspiranti consiglieriAndrea AllegraSalvatore AmovillaEleonora BonaseraLillo CampoloAlessandro CaponeMichele CaroèGiusi CarusoAmalia CentofantiDario.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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