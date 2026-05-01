Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Terza Circoscrizione

A Messina, si avvicinano le elezioni del 2026 nella Terza Circoscrizione, dove sono stati presentati diversi candidati. Tra gli sfidanti figura Lino Cucè, già presidente della circoscrizione in passato, che ora si presenta sostenuto da undici liste. Cucè è stato legato in passato a Forza Italia e attualmente mantiene rapporti con l’area di Cateno De Luca. La competizione si preannuncia molto agguerrita, con più candidati in campo e una vasta rappresentanza di liste.

Alla Terza Circoscrizione si preannuncia una sfida particolarmente serrata. In campo c’è Lino Cucè, già presidente in passato con Forza Italia e oggi vicino all’area di Cateno De Luca, sostenuto da un ampio schieramento di undici liste. A contendergli la guida della circoscrizione è Alessandro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, tutti i candidati alla Terza Circoscrizione Leggi anche: Elezioni a Messina 29026, tutti i candidati alla Terza Circoscrizione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Terza Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Messina, i Lions donano libri e giocattoli ai piccoli pazienti del pronto soccorso pediatrico del Policlinico; Comunali, ecco i nomi dei candidati a presidente delle circoscrizioni per il centrosinistra. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla terza circoscrizioneCacciotto, Cucè e Smedile si sfidano per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi di tutti i candidati. da Tempostretto.it ... msn.com Scrutatori per le elezioni amministrative a Messina 2026: come fare domandaDal 30 aprile e fino al 5 maggio via alle domande per l'iscrizione all'elenco degli scrutatori per le elezioni amministrative 2026 a Messina. normanno.com Gli orti urbani della Terza Circoscrizione di Verona si rinnovano e oggi diventano spazio di incontro. Questi spazi non sono più solo un punto di riferimento per gli anziani, ma si aprono anche a famiglie e bambini: sono infatti 25 i lotti destinati alle fam - facebook.com facebook