Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Settima Circoscrizione

Le elezioni a Messina nel 2026 vedranno la partecipazione di diversi candidati e liste nella Settima Circoscrizione, istituita nel 2025 e collegata anche alla mancata realizzazione del progetto del nuovo Comune di Montemare. La circoscrizione rappresenta un nuovo ambito amministrativo che si affaccia alle consultazioni elettorali con un quadro ancora in evoluzione. La sfida riguarda sia la presentazione delle liste sia le strategie dei candidati coinvolti.

La Settima Circoscrizione, introdotta nel 2025 e legata anche al mancato progetto del nuovo Comune di Montemare, si presenta come una sfida ancora aperta. Per il centrodestra corre Francesco Pagano, presidente uscente della Sesta Circoscrizione, con un forte radicamento nelle aree collinari delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Terza Circoscrizione Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Quarta CircoscrizioneAlla Quarta Circoscrizione la sfida vede Santino “Santi” Cannavò per il centrosinistra, figura civica legata al mondo sportivo e del ciclismo,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima CircoscrizioneLa neonata municipalità vedrà sfidarsi Pagano, Grosso e Caprì per la presidenza. Tutti i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Messina, Basile sulla settima circoscrizione: pianificati 9 interventi grazie a 35 milioni di fondiÈ cominciato dalla Settima Municipalità il terzo giro del tour di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente Ninni Caprì, ha incontrato domenica sera a Salice, in Piazza Pr ... strettoweb.com À della #circoscrizione6 in questa settimana. #torino #circoscrizione6 #circ6 - facebook.com facebook Lo scarico previsto a Punta Matese, mozione della settima circoscrizione: "Si riveda il progetto" ift.tt/x15REXS x.com