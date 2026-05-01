Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Quarta Circoscrizione

Alle prossime elezioni a Messina del 2026, nella Quarta Circoscrizione si presenta come candidato principale Santino “Santi” Cannavò, sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Cannavò è noto per il suo coinvolgimento nel mondo sportivo, in particolare nel ciclismo, e rappresenta una figura civica. La sua candidatura si inserisce in una sfida tra diverse forze politiche della zona.

Alla Quarta Circoscrizione la sfida vede Santino “Santi” Cannavò per il centrosinistra, figura civica legata al mondo sportivo e del ciclismo, sostenuto da Pd e M5S. Per il centrodestra si presenta Nicola Cucinotta, ex Pd e già consigliere comunale con incarichi istituzionali, oggi rientrato in.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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