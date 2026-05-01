Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Sesta Circoscrizione

A Messina, nella zona nord, si avvicinano le elezioni del 2026. La Sesta Circoscrizione comprende le aree da Contemplazione a Gesso, passando per zone costiere e collinari, con il centro amministrativo a Ganzirri. Sono state presentate le candidature e le liste che si sfideranno alle urne, in un territorio che copre diverse frazioni e quartieri. La campagna elettorale è iniziata con i primi incontri pubblici e le riunioni dei candidati.

La circoscrizione si estende nella zona nord di Messina, da Contemplazione fino a Gesso, includendo aree costiere e collinari con centro amministrativo a Ganzirri. Nella Sesta Circoscrizione il centrodestra schiera Salvatore Scandurra, eletto nella precedente tornata con una lista civica. Sud.🔗 Leggi su Messinatoday.it Valorizzare le Circoscrizioni Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Terza Circoscrizione Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Quarta CircoscrizioneAlla Quarta Circoscrizione la sfida vede Santino “Santi” Cannavò per il centrosinistra, figura civica legata al mondo sportivo e del ciclismo,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione; Elezioni Messina, Scurria e Sciacca presentano la candidatura. Centrodestra con 4 donne in giunta - RTP; Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Prima Circoscrizione; INTERVISTA Messina, la Lega scopre le carte: ecco la lista per il Consiglio comunale a sostegno di Scurria. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla sesta circoscrizioneCardile per ScN, Scandurra per il centrodestra e Valbruzzi per il centrosinistra si sfida per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla settima circoscrizioneLa neonata municipalità vedrà sfidarsi Pagano, Grosso e Caprì per la presidenza. Tutti i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Piste ciclabili in via De Gasperi a Palermo. Il consigliere della Sesta Circoscrizione esprime le sue perplessità https://quotidianodipalermo.it/piste-ciclabili-palermo-via-gasperi-cuticchio-necessario-intervenire/ - facebook.com facebook