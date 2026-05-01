Elezioni a Messina 2026 candidati e liste alla Sesta Circoscrizione

Da messinatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, nella zona nord, si avvicinano le elezioni del 2026. La Sesta Circoscrizione comprende le aree da Contemplazione a Gesso, passando per zone costiere e collinari, con il centro amministrativo a Ganzirri. Sono state presentate le candidature e le liste che si sfideranno alle urne, in un territorio che copre diverse frazioni e quartieri. La campagna elettorale è iniziata con i primi incontri pubblici e le riunioni dei candidati.

La circoscrizione si estende nella zona nord di Messina, da Contemplazione fino a Gesso, includendo aree costiere e collinari con centro amministrativo a Ganzirri. Nella Sesta Circoscrizione il centrodestra schiera Salvatore Scandurra, eletto nella precedente tornata con una lista civica. Sud.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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