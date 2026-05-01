Elezioni a Messina 2025 candidati e liste alla Quinta Circoscrizione

A Messina, alle elezioni previste per il 2025, si presenta nuovamente il presidente uscente della Quinta Circoscrizione, Raffaele Verso. La sua candidatura è sostenuta da sette liste e si inserisce nel quadro delle competizioni locali per il rinnovo delle cariche amministrative. Verso, già eletto nel 2022, rappresenta l’area “Genovesiana” e si ripresenta con l’intenzione di confermare il suo incarico.

Alla Quinta Circoscrizione si ricandida il presidente uscente Raffaele Verso, espressione dell’area “Genovesiana”, sostenuto da sette liste e già eletto nel 2022 con una forte percentuale di consensi. La sfida principale arriva dal centrosinistra con Giuseppe “Pippo” Picciotto, consigliere di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Messina 2025, tutti i candidati alla Quinta CircoscrizioneAlla Quinta Circoscrizione si ricandida il presidente uscente Raffaele Verso, espressione dell’area “Genovesiana”, sostenuto da sette liste e già... Leggi anche: Elezioni a Messina 2026, candidati e liste alla Terza Circoscrizione Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta Circoscrizione; Ecco le liste Pd e 5 Stelle. Antonella Russo: Proponiamo soluzioni concrete per Messina; Elezioni Comunali Reggio Calabria, alle Circoscrizioni 188 candidati in 12 liste: l’ELENCO completo con TUTTI I NOMI; Elezioni Comunali Reggio Calabria, la sinistra si spacca sulla V Circoscrizione. Malara (Reset) strappa con il Pd: Chiarolla scelto per logiche di potere, voto Azzarello. Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Quinta CircoscrizioneCorsa a tre anche alla quinta circoscrizione dove Giuseppe Picciotto e Beatrice Belfiore sfidano il presidente uscente Raffaele Verso. Tutti i nomi. da Tempostretto.it ... msn.com Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati presidente delle 7 circoscrizioni di Sud chiama Nord, Centrodestra e CentrosinistraCon l’ufficializzazione degli ultimi nomi da parte del centrosinistra, si completa il mosaico delle candidature alle presidenze delle circoscrizioni di Messina, delineando in modo definitivo lo scenar ... strettoweb.com Per un quartiere migliore VOTA Beatrice BELFIORE Alla Quinta circoscrizione sostieniamo il progetto di Federico Basile con Sud chiama Nord. - facebook.com facebook Quinta circoscrizione, la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente: si apre lo scontro politico con Forza Italia ift.tt/dX9yxCG x.com