Via Fiorentina Donati e Sileno | Cantiere fermo Il centrodestra continua a dimenticarsi della città

Da arezzonotizie.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri di minoranza Marco Donati e Valentina Sileno della lista Scelgo Arezzo hanno commentato che il cantiere di via Fiorentina è ancora fermo, sottolineando come il centrodestra continui a trascurare le questioni della città. La loro analisi si concentra sulla situazione del cantiere e sulle scelte del governo locale, evidenziando una percezione di dimenticanza nei confronti delle esigenze urbane.

I consiglieri di minoranza Marco Donati e Valentina Sileno della lista Scelgo Arezzo intervengono con una riflessione critica sulla gestione del cantiere di via Fiorentina e sulle priorità dell'attuale amministrazione. Fino alle dichiarazioni del sindaco Ghinelli, che di quell’opera, nonostante i tanti errori, ne ha fatto un vanto, che innescano l’ennesima polemica interna al centrodestra su chi dovrà fare le nomine per le aziende partecipate. È sempre la logica della ‘battaglia sotterranea’ a discapito degli interessi dei cittadini, abitanti specialmente in frazioni e periferie, a cui, peraltro, gli assessori in questi giorni annullano appuntamenti già promessi da tempo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

