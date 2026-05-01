Elezioni 2026 liste e candidati nei sette Quartieri | tutti i nomi

Alle prossime elezioni comunali del 2026, sono state presentate numerose liste e candidati distribuiti nei sette Quartieri della città. L'aumento dei Quartieri, deciso dall'amministrazione precedente e approvato dal Consiglio comunale, ha portato a un rinnovamento territoriale. Tra candidati e presidenti di Quartiere si svolgono sfide che coinvolgono figure politiche di rilievo locale, in un quadro di competizione che caratterizza questa tornata elettorale.

Cwntinaia di candidati e liste, sette Quartieri da rinnovare e non più sei dopo l'aumento deciso dall'ex giunta Basile e dal Consiglio comunale, le sfide tra presidenti che sono tra gli incarichi politici più ambiti. A fine mese si voterà anche nelle circoscrizioni a nord e sud del territorio. Di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Elezioni 2026, liste e candidati a Giardini Naxos: tutti i nomiSono quattro i candidati a sindaco al Comune di Giardini Naxos con altrettante liste per il rinnovo dell'amministrazione per via della decadenza di...

Elezioni a Messina 2026, liste e candidati al Consiglio comunale: tutti i nomiSono cinque i candidati in corsa per la carica di sindaco alle prossime amministrative di maggio, ventisei le liste in totale consegnate fino a oggi,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste; Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni; Elezioni Amministrative 2026 – Aperture per certificati e candidature.

Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it

Elezioni amministrative Ispica 2026: 5 sindaci e 14 liste in corsaScopri i 5 candidati sindaco e le 14 liste per le elezioni amministrative Ispica 2026 del 24 e 25 maggio. Nomi, assessori e schieramenti ... quotidianodiragusa.it

In vista delle prossime elezioni si muove il “partito del pareggio”, una rete che punta a lasciare il Paese senza maggioranza e aprire così la strada a un nuovo governo di larghe intese. Il ruolo chiave è di Marina Berlusconi - facebook.com facebook

ULTIM'ORA FIGC Elezioni 22 giugno, AIAC e AIC scelgono #Malagò Lo comunicano le associazioni di allenatori e calciatori #SkySport #Figc x.com