Elezioni a Messina 2026 liste e candidati al Consiglio comunale | tutti i nomi

Alle prossime elezioni comunali di maggio a Messina, sono cinque i candidati che si contendono la carica di sindaco. Le liste presentate entro il termine stabilito sono in tutto ventisei, ognuna con i propri rappresentanti e simboli. La campagna elettorale si appresta a entrare nel vivo, con candidati e partiti pronti a confrontarsi nelle settimane che precedono il voto. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra le diverse proposte in vista dell’appuntamento elettorale.

Sono cinque i candidati in corsa per la carica di sindaco alle prossime amministrative di maggio, ventisei le liste in totale consegnate fino a oggi, giorno di scadenza, per le elezioni amministrative di maggio. (Cliccare sulla singola lista per visualizzare i nomi dei candidati).La lista che.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni, depositate le liste. Tutti i nomi dei candidati per il Consiglio comunale Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Elezioni 2026, lista Rinascita Messina: tutti i candidati al consiglio comunale; Scurria: 14 su 15 liste di De Luca vanno escluse dalle elezioni a Messina; Amministrative a Messina nel 2026: in testa il sindaco uscente Federico Basile e l'incognita del non voto. Scrutatori per le elezioni amministrative a Messina 2026: come fare domandaDal 30 aprile e fino al 5 maggio via alle domande per l'iscrizione all'elenco degli scrutatori per le elezioni amministrative 2026 a Messina. normanno.com Amministrative 2026, le liste al Comune di Messina: tutti i candidati al consiglio comunaleA Messina i candidati sindaco sono cinque: Lillo Valvieri, Gaetano Sciacca, Marcello Scurria, Antonella Russo e Federico Basile. lasicilia.it (da Huffpost Italia) Dopo la rottura con il tycoon sul caso Epstein, l’ex fedelissima avverte: "Il Gop rischia di perdere Camera e Senato alle elezioni di midterm". E apre a nuovi scenari: "Sono interessata a immaginare qualcosa di nuovo, che unisca destra e sini - facebook.com facebook 29 aprile 1945 Le donne francesi votano per la prima volta in occasione delle elezioni municipali x.com