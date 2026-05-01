Elenchi regionali per il ruolo 2026 l’abilitazione non è tra i requisiti richiesti per l’assunzione Potrà essere acquisita nel primo anno di nomina

Durante il question time trasmesso il 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione dell’esperta Sonia Cannas, si è discusso delle nuove norme riguardanti gli elenchi regionali per il ruolo 2026. È stato precisato che l’abilitazione non è tra i requisiti necessari per essere assunti, ma potrà essere ottenuta nel corso del primo anno di nomina.

Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Elenchi regionali per il ruolo 2026, chi non potrà accederviIl mondo della scuola si appresta a vivere una svolta significativa con l'introduzione degli Elenchi regionali finalizzati alle immissioni in ruolo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/27: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo; Elenchi regionali per il ruolo 2026, chi non potrà accedervi. Il vantaggio reale dell’iscrizione negli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: una possibilità in più di assunzioneAssunzioni: chi ha superato un concorso dal 2020 tra il 6 e il 25 maggio dovranno decidere se inserirsi o meno negli elenchi regionali ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo, presentazione delle domande dal 6 al 25 maggio 2026 (date da confermare)Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, con il decreto n. 68 del 22 aprile 2026, le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi regionali dei docenti per l’anno scolastico 20 ... tecnicadellascuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti, Valditara: “Firmato il decreto, un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica”. https://www.orizzontescuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-docenti-valditara-firmato-il-decreto-un-altro-passo-a facebook Costituzione degli elenchi regionali degli #idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27, pubblicato il decreto, non ancora stabilite le date per la presentazione delle istanze di inclusione tiny.cc/7kk2101 x.com