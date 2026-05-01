Nell'ultima puntata di Belve, Elena Santarelli ha attirato l'attenzione dopo alcune dichiarazioni dell’attore Zequila, che aveva criticato pubblicamente la conduttrice. La replica di Santarelli è arrivata attraverso una dichiarazione in cui ha definito le parole di Zequila come semplici parole, senza ulteriori commenti. La puntata ha generato molte discussioni sui social e tra il pubblico, grazie anche ai momenti che sono subito diventati virali.

L’ultima puntata di Belve ha lasciato il segno, e non poco. Un appuntamento finale ricco di confessioni taglienti e momenti diventati immediatamente virali dove a catalizzare l’attenzione è stata soprattutto Elena Santarelli. Con il suo mix di ironia e schiettezza, ha riaperto una vecchia parentesi televisiva che coinvolge anche Antonio Zequila. Sì, perché il soprannome “ Er Mutanda ” è tornato a circolare: un appellativo che l’attore si è visto affibbiare all’ Isola dei Famosi e che non è stato accolto con entusiasmo. Dopo la puntata, il diretto interessato ha reagito con una certa veemenza, dimostrando che quella etichetta, a distanza di anni, continua a pesare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Santarelli risponde all’attacco di Zequila dopo Belve: “Soltanto parole”

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